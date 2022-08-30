“توكلنا” يستعرض أبرز أرقام خدماته في 1443هـ

استعرض تطبيق “توكلنا” منجزات محفظته وخدماته الرقمية خلال عام 1443هـ.
وأوضح أن “توكلنا خدمات” شهدت أكثر من 151.4 مليون عملية استعراض لأكثر من 20 بطاقة تم إطلاقها، و10.3 ملايين مستخدم مسجل في التطبيق، وأكثر من 120 خدمة إلكترونية.
كما شهدت “توكلنا خدمات” أكثر من 1.6 مليون عملية تبرع لخدمة إحسان، و100 ألف طلب تجويد للبيانات، و491 ألف متبرع بالأعضاء، و28 ألف بلاغ لخدمة “اسعفني”، بالإضافة إلى 45 ألف طلب لخدمة نداء الاستغاثة، و27 مليون تصريح لبوابة مناسك، و3.7 مليون عملية استعراض لخدمة متطلبات السفر الصحية من 1.5 مليون مستخدم.
وأضاف أن “توكلنا خدمات” شهدت أكثر من 7 ملايين عملية استعراض لخدمة نتائج قياس من خلال 6 ملايين مستخدم، و5.8 مليون عملية استعراض لخدمة السجلات التجارية من خلال 4 ملايين مستخدم، و50 مليون عملية استعراض لخدمة النتائج الدراسية من خلال 9 ملايين مستخدم، و11 مليون استعراض لخدمة بيانات المركبات من خلال 7 ملايين مستخدم. وفق “أخبار 24”.
كما شهدت المنصة نفسها بالإضافة إلى 8 ملايين استعراض لخدمة المخالفات المرورية المسددة من خلال 6 ملايين مستخدم، و9 ملايين استعراض لخدمة رخص السير من خلال 6 ملايين مستخدم، و14 مليون استعراض لخدمة الجوازات من خلال 8 ملايين مستخدم، و16 مليون استعراض لخدمة سجل السفر من خلال 9 ملايين مستخدم، و13.9 مليون استعراض للعنوان الوطني من خلال 8 ملايين مستخدم.
وعلى مدار 1443هـ، شهد “توكلنا خدمات” 10 ملايين عملية استعراض لخدمة الصكوك من خلال 5 ملايين مستخدم، و1.6 مليون عملية استعراض لخدمة الوكالات من خلال 67 ألف مستخدم، و3 ملايين عملية استعراض لخدمة رمز توكلنا من خلال مليوني مستخدم.
وعلى مستوى تطبيق “توكلنا”، فقد شهد عام 1443هـ أكثر من 29 مليون مستخدم مسجل في التطبيق، وأكثر من 50 خدمة إلكترونية، كما تم حجز 4 ملايين موعد لقاح كورونا، و249 مليون عملية استعراض لخدمة الجواز الصحي من خلال 25 مليون مستخدم، و23 مليون استعراض لخدمة تصاريح التجمع من خلال 14 مليون مستخدم، و132 ألف إشعار بالحالة الصحية، و70 مليون استعراض لخدمة بطاقة الوضع الصحي من خلال 4.5 مليون مستخدم.