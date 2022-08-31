“أبشر” توضح متى يوقف حساب المتوفى وهل يمكن تسجيل شخصين في المنصة برقم جوال واحد

أجابت منصة “أبشر” عن أبرز الاستفسارات التي وردت إليها الأسبوع الماضي، عبر حسابها الرسمي بشأن خدماتها.
وأوضحت المنصة ردًا على سؤال حول إيقاف الحساب لشخص متوفى، أنه يتم إيقاف حساب المتوفى عند تسجيل بلاغ الوفاة، مبينة أنه لا يمكن التسجيل في المنصة لشخصين مختلفين برقم جوال واحد، حيث يجب أن يكون لكل حساب رقم جوال خاص به غير مسجل لحساب شخص آخر.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تجديد جواز السفر إلا بعد سداد المخالفة المرورية حسب شروط الخدمة، لافتة إلى أنه في حال الرغبة في إسقاط عامل من حساب المنصة يتم رفع الطلب من خلال خدمة تواصل الجوازات. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى كيفية إصدار شهادة خلو السوابق، حيث يتم ذلك من خلال الدخول عبر الحساب الشخصي في المنصة، ثم النقر على مواعيد، بعد ذلك النقر على الأمن العام، ثم حجز موعد وأخيرًا شهادة خلو السوابق.