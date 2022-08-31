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جديد المحليات > “السديس”: رسالة الحرمين الإعلامية بحاجة لاستراتيجيات تواكب النهضة التنموية للمملكة
31/08/2022   9:03 ص

“السديس”: رسالة الحرمين الإعلامية بحاجة لاستراتيجيات تواكب النهضة التنموية للمملكة

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قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن رسالة الحرمين الإعلامية تحتاج إلى استراتيجيات تواكب التطورات والنهضة التنموية للمملكة، لتصل لجميع أنحاء العالم.

وأضاف “السديس” خلال اجتماعه مع مساعد مدير عام الإدارة العامة للإعلام والإنتاج الإعلامي للشؤون الإعلامية بالرئاسة، أيمن بن عثمان، أن المملكة تشهد تطورًا ونهضة تنموية، جعلتها في مصاف الدول المتقدمة، في ظل قيادة وفرت جميع وسائل التقدم والرقي.

وأشار إلى أهمية مواصلة التطوير والإبداع في كل المجالات، وعلى الجد والاجتهاد، والحرص على إبراز الصورة المشرقة لما تقدمه القيادة من دعم دائم في خدمة الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

“السديس”: رسالة الحرمين الإعلامية بحاجة لاستراتيجيات تواكب النهضة التنموية للمملكة

جديد المحليات
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