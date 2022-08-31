أول تعليق رسمي من إدارة “الهلال” بعد خطاب “التحكيم الرياضي” بخصوص قضية “كنو”

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، تلقيه قرارًا في وقت مبكر من صباح أمس (الثلاثاء) من مركز التحكيم الرياضي ينص على إلزام النادي بالتضامن مـع اللاعب محمد كنو بدفع تعويض مالي إلى الطرف الآخر في القضية بإجمالي 12.8 مليون ريال، وإلزام اللاعب بدفع قيمة الشيك المصدق إلى الطرف الآخر بقيمة 7.5 مليون ريال، والذي تسلمه أثناء مشاركة اللاعب مع ناديه “الهلال”، بجانب المنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، وإيقاف اللاعب محمد كنو أربعة أشهر
وأشار مجلس إدارة نادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر مساء اليوم، إلى عدم استغرابه من تلقي قرار مركز التحكيم الرياضي في هذا التوقيت المتأخر ومع قرب نهاية فترة التسجيل، والذي يأتي استكمالاً لما ذكره النادي في بيانه الصادر مساء يوم الثالث عشر من شهر أغسطس 2022م المتضمن إشارة إلى “بطء المركز في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة، والتأخر في الفصـل بطلب التدابير الوقتية إلى إصـداره قرارا بالرفض، وتراخيه فـي تحديد مواعيد الرد، قبل إصداره بيانًا إعلاميًا؛ لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر”.
وشدد مجلس إدارة نادي الهلال، خلال البيان ذاته على أن تركيزه ينصب نحو تجهيز الفريق الأول لكرة القدم للاستحقاقات القادمة بدءا بمواجهـة ضيفه الفيحاء، والتي سيخوضها خلال أقل من 48 ساعة منذ تلقيه القرار الذي وصفه بـ”المجحف”، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في مساعيه المتواصلة نحو الحفاظ على حقوق النادي على الأصعدة كافة.وفق “أخبار 24”.
وأتم نادي الهلال بيانه بـ:”يذكر أن النادي تلقى قـرارًا من غرفة فض المنازعات نص على إلزام النادي بالتضامن مـع اللاعـب بدفع تعويض مالي للطرف الآخر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف كنو عن المشاركة فـي المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصدار القرار؛ وذلك أثناء إجازة عيد الفطر الماضيّ!”.