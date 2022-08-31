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رياضة > بالفيديو.. الحائلي يتحدث عن: رحيل فهد المولد.. وسبب عدم وجود فائض بالميزانية
31/08/2022   9:03 ص

بالفيديو.. الحائلي يتحدث عن: رحيل فهد المولد.. وسبب عدم وجود فائض بالميزانية

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، إنهم لم يتلقوا أي خطاب رسمي برفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب فهد المولد.

وأضاف الحائلي، في تصريحات لبرنامج “أكش مع وليد”، اليوم (الأربعاء): “اللاعب كان لديه رغبة في تمثيل نادي الشباب ويشكر على أيامه في نادي الاتحاد ولكن لكل مرحلة رجالها وفي نفس الخانات ليس هناك احتياج له”.

وردّ رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد على مصير المحترف المغربي بصفوفهم عبدالرزاق حمدلله بقوله:”قضيته منظورة تطلع حيثيتاها ومنظورتها”، فيما رد بخصوص التغيير بمجلس الإدارة بقوله: “ما حدث تغيير إداري بسيط”، فيما رد على إمكانية التعاقد مع لاعبين آخرين بالانتقالات الصيفية الجارية بقوله:”باقِ يوم ولنرى ماذا سيحدث والنادي مفتوح للجماهير”. وفق “أخبار 24”.

وتابع الحائلي تصريحاته بقوله: “الاتحاد علامة تجارية غنية عن التعريف ووقعنا اليوم العلامة التجارية الـ 14، وتبقى مساحة أو اثنين على قميص الفريق والفريق حقق قفزات فنية ومن فترة طويلة لم يكن القميص كامل الرعاة والفترة المقبلة نتبشر بالأفضل”، فيما ردّ على عدم وجود فائض بالميزانية مثل ناديي الهلال والنصر بقوله: “لديهما داعمين الهلال بسم الله ماشاء الله لديه الأمير الوليد بن طلال من أغنى أغنياء العالم والنصر لديه الأمير خالد بن فهد والاتحاد بعد وزارة الرياضة لديه أنا ونائب المجلس أحمد الكعكي وباب النادي مفتوح للجميع”.

بالفيديو.. الحائلي يتحدث عن: رحيل فهد المولد.. وسبب عدم وجود فائض بالميزانية

رياضة
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