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رياضة > بالفيديو.. ياسر المسحل: عقوبة كنو ستنتهي قبل كأس العالم.. وسيشارك إذا احتاجه مدرب الأخضر
31/08/2022   9:02 ص

بالفيديو.. ياسر المسحل: عقوبة كنو ستنتهي قبل كأس العالم.. وسيشارك إذا احتاجه مدرب الأخضر

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علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على تأكيد مركز التحكيم الرياضي السعودي، قرارات قضية اللاعب الدولي محمد كنو.

وقال ياسر المسحل، في تصريحات لـ”SSC”: “عقوبة محمد كنو ستنتهي قبل كأس العالم، وسيشارك متى ما كان المدير الفني للمنتخب الوطني بحاجته، بعدما شارك في المباريات الودية الماضية”.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “من الجولة الأولى من الواضح أن دوري روشن سيكون تنافسياً عالياً وهذا سينعكس على أداء المنتخبات الوطنية”. وفق “أخبار 24”.

وكان نادي النصر قد أعلن عن تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية اللاعب الدولي محمد كنو.

بالفيديو.. ياسر المسحل: عقوبة كنو ستنتهي قبل كأس العالم.. وسيشارك إذا احتاجه مدرب الأخضر

رياضة
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