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رياضة > بالصور.. أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العرب بسداسية في مرمى لبنان
31/08/2022   9:02 ص

بالصور.. أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العرب بسداسية في مرمى لبنان

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تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العرب للناشئين بعد فوزه على حساب نظيره اللبناني.

وفاز المنتخب الوطني بسداسية نظيفة على حساب نظيره اللبناني خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الثلاثاء).

وتقدم الأخضر سريعًا بالتحديد في الدقيقة (3) بهدف سجله لاعبه فرحة الشمراني قبل أن يضيف عمار اليهيبي الهدف الثاني بالدقيقة (37) ثم أضاف طلال حاجي الهدف الثالث بالدقيقة (41) لينتهي الشوط الأول بالتقدم بثلاثية نظيفة.وفق “أخبار 24”.

وعاد طلال حاجي لتسجيل الهدف الرابع بالدقيقة (52) ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الخامس بالدقيقة (71) قبل أن يُسجل نواف الجناحي الهدف السادس بالدقيقة (89).

أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العرب بسداسية في مرمى لبنان

أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العرب بسداسية في مرمى لبنان

أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العرب بسداسية في مرمى لبنان

أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العرب بسداسية في مرمى لبنان

أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العرب بسداسية في مرمى لبنان

أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العرب بسداسية في مرمى لبنان

بالصور.. أخضر الناشئين يتأهل لربع نهائي كأس العرب بسداسية في مرمى لبنان

رياضة
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