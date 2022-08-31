أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 4 مزادات علنية للمنقولات في كلٍ من الرياض والقصيم وأبها خلال الفترة ما بين 5 و 11 من شهر سبتمبر المقبل.
وذكر أن المزادات ستعرض أكثر من 700 أصل منقول من مختلف المعدات وخطوط الإنتاج والأجهزة المتخصصة في مجال إنتاج الأطعمة ومعدات إطفاء لأنظمة الدفاع المدني والمعدات الطبية والثلاجات المتخصصة للمطاعم.
ويشهد المزاد الأول الذي سيقام في منطقة القصيم استعراض معدات إطفاء لأنظمة الدفاع المدني بهيئتها الجديدة ويتجاوز عددها 696 جهازاً متعدد الاستخدام، في حين يعرض مزاد الفرصة الثاني الإلكتروني أكثر من 21 آلة لخط إنتاج مصنع وجبات خفيفة وملحقات متعددة الاستخدام. وفق “أخبار 24”.
ويقام في مدينة أبها مزاد علني حضوري على منقولات لمستشفى متخصص بمدينة أبها، ويعرض المزاد 9 أنواع من المعدات الطبية مختلفة الاستخدام، في حين يعرض المزاد العلني الحضوري منقولات شركة معدات مطاعم بالرياض 7 معدات متخصصة من ثلاجات وأفران وأجهزة متخصصة للمطاعم والمطابخ.