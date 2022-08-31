“البيئة والزراعة” تطلق خدمة ترخيص استيراد الشتلات.. وتوضح الشروط

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إطلاق خدمة ترخيص استيراد الشتلات، عبر بوابة “نما” للخدمات الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من قطاع الأعمال؛ من طلب ترخيص استيراد الشتلات، لافتة إلى أن الخدمة توفر الوقت والجهد على المستفيدين، وتحقق استراتيجية مستهدفات التحول الرقمي، وحوكمة عملية إصدار التراخيص.
وحددت الوزارة الشروط الواجب توفرها لاستيراد البذور لأغراض تجارية للشركات؛ وهي أن يكون لدى المتقدم، ترخيص استيراد ساري المفعول، وسجل تجاري مضاف إلى نشاط البذور، ومهندس زراعي يعمل لدى الشركة.
وقالت إنه عند استكمال المتطلبات، يتم تقديمها إلكترونياً على موقع الوزارة عبر نظام حصاد، وبعد اعتمادها، يتم تقديم طلبات الاستيراد عبر النظام. وفق “أخبار 24”.
وتابعت أنه عند الرغبة بتسجيل صنف بذور جديد، يتم استيراد عينات تجارب وتتم تجربتها تحت إشراف الوزارة وعند الموافقة يتم تسجيل الصنف وبيعه تجارياً.
وأبانت أنه في حال استيراد الشتلات لغرض تجاري، يزيد على هذه الشروط ضرورة وجود مشتل مرخص من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ونوهت بأن شروط استيراد البذور والشتلات للمزارعين، هي وجود صك المزرعة، وتقرير فني عن المزرعة يوضح استيعاب المزرعة للكمية المطلوبة ومناسبتها لها، إضافة إلى تعهد بعدم البيع، وفاتورة مبدئية، وأن تكون الأصناف غير ممنوعة، وغير مسجلة لوكيل محلي.
وشددت على أنه فيما يتصل باستيراد شتلات الزيتون، يتم السماح باستيراد الشتلات بغرض إحلال الشتلات التالفة فقط.