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جديد المناطق > مع الحمية والرياضة.. جراحة ناجحة بمستشفى الدرعية تكمم معدة مريضة وزنها 183 كجم
31/08/2022   10:03 م

مع الحمية والرياضة.. جراحة ناجحة بمستشفى الدرعية تكمم معدة مريضة وزنها 183 كجم

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أجرى فريق طبي متخصص في علاج وجراحة السمنة بمستشفى الدرعية عملية ناجحة لتكميم معدة مريضة تجاوز وزنها 183 كيلوجراماً بعد وضع خطة علاجية مكثفة.

وتضمنت الخطة العلاجية تنفيذ حمية وممارسة الرياضة والعلاج السلوكي؛ لإنقاص الوزن المبدئي ثم تجهيز المريضة قبل عملية التكميم، التي أجريت كمرحلة ثانية من الخطة التي تكلّلت بالنجاح .

يذكر أن المستشفى أجرى خلال الربع الثاني لهذا العام، 299 جراحة في تخصصات مختلفة، فيما استفاد من خدمات أقسام الأشعة أكثر من 10 آلاف شخص، ومن الفحوصات المخبرية أكثر من 9 آلاف.وفق “أخبار 24”.

مع الحمية والرياضة.. جراحة ناجحة بمستشفى الدرعية تكمم معدة مريضة وزنها 183 كجم

جديد المناطق
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