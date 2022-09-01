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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” برياح نشطة وسحب رعدية في الرياض والقصيم وأمطار وسيول بمكة وعسير
01/09/2022   8:30 ص

تنبيهات من “الأرصاد” برياح نشطة وسحب رعدية في الرياض والقصيم وأمطار وسيول بمكة وعسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بهبوب رياح نشطة وسحب رعدية، اليوم (الخميس)، على بعض المناطق بينها الرياض والمدينة المنورة، وهطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.

وتوقع المركز استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على أجزاء من مناطق الرياض وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وأشار إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، حتى الساعة الـ 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات من “الأرصاد” برياح نشطة وسحب رعدية في الرياض والقصيم وأمطار وسيول بمكة وعسير

جديد المحليات
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