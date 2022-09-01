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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وأتربة يصاحبها سيول وبرد بجازان وعسير تمتد لمرتفعات مكة والمدينة
01/09/2022   8:30 ص

طقس اليوم.. أمطار وأتربة يصاحبها سيول وبرد بجازان وعسير تمتد لمرتفعات مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تودي لجريان السيول وتساقط زخات من البرد، مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة، وكذلك مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (42 درجة في مكة المكرمة وبريدة، و43 درجة في المدينة المنورة والدمام، و40 درجة في الرياض، و39 درجة في جدة، و30 درجة في أبها).وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أمطار وأتربة يصاحبها سيول وبرد بجازان وعسير تمتد لمرتفعات مكة والمدينة

جديد المحليات
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