قيمتها 20 مليون دولار.. قوة الواجب المختلطة بقيادة البحرية السعودية تضبط 3.3 ألف كجم مخدرات بخليج عُمان

اعترضت قوة الواجب المختلطة “CTF 150” التي تقودها حالياً القوات البحرية الملكية، زورقاً في خليج عمان من خلال السفينة الأمريكية “جلن هاريس”، وضبطت كميات كبيرة من المخدرات.
وانتهت مهمة القوة بضبط ومصادرة 3330 كجم من مادة الحشيش والهيروين المخدرة، تُقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار.
وكانت قيادة القوات البحرية الملكية قد تسلّمت هذه المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية في 30 يوليو 2018، وقامت بتنفيذ عدد من العمليات خلال تلك الفترة، كما تسلمتها للمرة الثانية من نظيرتها الفرنسية في أغسطس 2020، ونفذت 6 عمليات بخلاف عملية اليوم.
يذكر أن العملية الأولى كانت قد نُفذت في أكتوبر 2020، وضُبط خلالها أكثر من 450 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة المعروفة بـ “كريستال ميث”، تُقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.
وفي نوفمبر 2020م، نُفذت عمليتان؛ إذ اعترض في الأولى، مركب يحمل ١٥٧٩ كجم من مادة الحشيش المخدرة، وتقدر قيمتها بأكثر من ٨ ملايين دولار.وفق “أخبار 24”.
وفي العملية الثانية، اعترضت قوة الواجب، زورقاً وصادرت ٤٥٦ كجم من مادة «كريستال ميث» المخدرة وتقدر قيمتها بأكثر من ١١٣ مليون دولار أمريكي، إضافة إلى ٣٦٤ كجم من مادة الهيروين المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من ٣٠مليون دولار. وفي ديسمبر 2020م، نَفذت عمليتين، ضُبط في الأولى ٩١٠كجم من مادة الحشيش المخدرة، فيما اعترضت القوة وصادرت في العملية الثانية، ١٨٢ كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة، إضافة إلى ٢٧٢ كجم من مادة الهيروين المخدرة؛ وذلك في المياه الدولية في بحر العرب.
وتأسست قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF 150) في عام 2002م، وتعتبر إحدى أربع قوات واجب وهي: قوة الواجب (CTF-151) وقوة الواجب (CTF-152)، إضافة إلى قوة الواجب (CTF-153).