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جديد المحليات > اعتماد آلية تأشيرة “هجّان”.. الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الثالث
01/09/2022   8:28 ص

اعتماد آلية تأشيرة “هجّان”.. الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الثالث

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عقد الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في الطائف؛ وذلك بعد اعتماده رسمياً من رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع آلية تأشيرة “هجّان”؛ بهدف تسهيل إجراءات استقطاب العاملين في القطاع بما يخدم متطلبات ملاك الهجن، وإنشاء مضامير بطول 2 كيلو متر في كل من ميادين: “تبوك، ونجران، والسيح”.

وتهدف الآلية أيضاً إلى اعتماد موعد إقامة مزاد الهجن السنوي، ومسابقات الاتحاد السعودي للهجن، التي تضمَّنت إقامة ماراثون اليوم الوطني والكؤوس الثلاثة، وإقامة دوري هجان في 8 مناطق، واعتماد موعد بداية سباق المفاريد في الميادين. وفق “أخبار 24”.

كما استعرض خلال الاجتماع التقرير لإنجازات الاتحاد، ومناقشة القرارات المدرجة في جدول الأعمال، وتباحث الأفكار والرؤية المستقبلية للاتحاد الجديد، مع ما يتوافق مع تطور رياضة الهجن والمحافظة على الموروث الشعبي .

اعتماد آلية تأشيرة “هجّان”.. الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الثالث

جديد المحليات
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