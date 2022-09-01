لتحفيز المنتجين لتصوير أفلامهم بالمملكة.. هيئة الأفلام تشارك في مهرجان البندقية السينمائي

تشارك هيئة الأفلام، حالياً في الـدورة الــ 79 من مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر الجاري.
وتسعى هيئة الأفلام بمشاركتها في هذا المهرجان الدولي إلى تعزيز وجودها في المحافل العالمية، وتكثيف علاقاتها بصناع الأفلام في العالم عبر الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، والترويج لبرنامج الحوافز الذي تنفّذه الهيئة بهدف استقطاب الإنتاجات السينمائية الدولية للتصوير داخل المملكة.
وستقدم الهيئة في المهرجان ورش عمل لعرض مزايا برنامج الحوافز على صناع الأفلام والمنتجين السينمائيين الدوليين، وستسلّط الضوء على صناعة الأفلام في المملكة والتجارب الناجحة فيها، ودعم المواهب السعودية من خلال تعزيز حضورها في المنصات السينمائية الكبرى وإيجاد فرص التطوير والنمو لها عبر الشراكات الدولية الفاعلة. وفق “أخبار 24”.
ويُعد مهرجان البندقية أقدم المهرجانات السينمائية في العالم وأحد أكبر 5 مهرجانات سينمائية في الوقت الحالي، حيث يلتقي فيه أهم صنّاع الأفلام الدوليين، إلى جانب ما يعرضه من أفلام تُمثل الاتجاهات الفنية المؤثرة في السينما العالمية.