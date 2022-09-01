من الولادة لفوق الـ60.. “الصحة الخليجي” يصدر دليلاً شاملاً للفحوصات الطبية

أصدر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليلاً شاملاً للفحوصات الطبية التي تشمل العمر منذ الولادة وحتى 60 سنة وما فوق.
وحدد المجلس في دليل الفحوصات الطبية الشاملة؛ الفحوصات الواجب إجراؤها لكل فئة عمرية، وأهمية هذه الفحوصات، والفرق بينها وبين الاختبارات التشخيصية والرعاية المستمرة.
وأضاف أن الفحوصات الطبية تتم لشخص سليم قبل ظهور أعراض مرض معين بهدف الكشف المبكر عنه ومنع حدوث المضاعفات، بينما يتم التشخيص من أجل التأكد من تشخيص مرض معين لدى الشخص المشتبه بإصابته والبدء بعلاجه.
وأبان أن الرعاية المستمرة تكون لمن جرى تشخيصه بمرض مزمن يحتاج إلى متابعة منتظمة مع الطبيب للحصول على رعاية مستمرة للسيطرة على المرض. وفق “أخبار 24”.
واستعرض الدليل بعض الإحصائيات الهامة المتعلقة بمعدلات الشفاء والتشخيص المبكر لبعض الأمراض مثل السرطان، وارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية، وفيما يلي أبرز الفحوصات الواجب مراعاتها:-
أهمية الفحوصات الدورية
تساعد الفحوصات الدورية على الكشف عن بـعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها في مرحلة مبكرة، وذلك عن طريق مجموعة من الخدمات الطبية التي تقدم للشخص بـشـكل روتيني، وهو ما يساعد على الحفاظ على صحة الشخص، ووقايته من الأمراض ومعرفة عوامل الخطورة والكشف عنها في مــراحـل مـبكرة قـبـل ظهور الأعراض والبـدء بعلاجها مما يقلل من خطر الإصابة بالمضاعفات مثل ضغط الدم والكوليسترول، حيث لا توجد لها أعراض واضحة ولا يتم تشخيصها إلا بالكشف المبكر، وتعتمد هذه الفحوصات على عدة عوامل وهي الفئة العمرية، والجنس، والتاريخ المرضي.
أرقام عن بعض الفحوصات الدورية
ذكر الدليل الذي أصدره المجلس أن 95% من معدل الشفاء من سرطان الثدي يكون عند الكشف المبكر، و46% من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب للطبيب، و90% من النساء اللاتي يجرين الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة يسهل علاجهن، و45% من حالات السكتة القلبية تكون صامته، و90% من الذين يشخصون بسرطان القولون في مراحله المبكرة يتمتعون بحياة أطول.
الفحوصات الطبية للأطفال من الولادة إلى 10 سنوات
تشمل هذه الفحوصات تلك المتعلقة بصحة الفم ووزن وطول الطفل وضغط دمه، وفحوصات النمو والأنيميا المنجلية، وفحص العيون للتأكد من صحة النظر وعدم وجود المياه البيضاء والكشف عن أي مشاكل بشكل مبكر.
الفحوصات الطبية لمن بعمر 20 إلى 60 سنة
شملت الفحوصات فحص منظار القولون، وسرطان الثدي وعنق الرحم، وفحوصات العيون، وفحوصات ضغط الدم وقياس نسبة السكر في الدم.
كما شملت أيضا فحص الكوليسترول كل خمس سنوات للأصحاء من عمر 35 للرجال، و45 للنساء، وفحص الكوليسترول بشكل سنوي للأشخاص الذين يعانون أمراض القلب والسمنة والسكري.
الفحوصات الطبية لمن فوق الـ 60 عاما
يجب على هذه الفئة العمرية إجراء فحوصات هشاشة العظام والأسنان وضغط الدم والسكري وفحص الأسنان والعيون، بالإضافة لفحص الكوليسترول ومنظار القولون.
أجهزة طبية يجب توفرها في المنزل
يعد جهاز ضغط الدم المنزلي من الأجهزة المهم وجودها في المنزل، وينصح باقتناء النوع المناسب للذراع، كما يجب أيضا توفير أجهزة مراقبة السكر في الدم في حال وجود شخص مصاب بداء السكري، ويفضل شراء الأجهزة التي تسجل وتحفظ القراءات الأسبوعية، وأنماط الجلوكوز المرتفعة والمنخفضة.