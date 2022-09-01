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جديد المحليات > حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم للمؤهل بدفعة سبتمبر ورصيد استحقاقه صفر
01/09/2022   5:08 م

حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم للمؤهل بدفعة سبتمبر ورصيد استحقاقه صفر

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أوضح برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم للمستفيدين المؤهلين بدفعة سبتمبر الحالي ورصيد استحقاقهم من الدعم صفر.

وذكر البرنامج أن من انطبق عليه شروط الأهلية لدورة شهر سبتمبر ومعايير الاستحقاق سيشملهم الدعم بتاريخ 11 سبتمبر الحالي، مضيفا أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وأكد أنه لا بد للشخص المؤهل أن تنطبق عليه معايير الاستحقاق حتى يشملهم الدعم لهذه الدفعة، موضحا معايير الاستحقاق على موقعه الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن حساب المواطن ذكر في وقت سابق أن تأهل المواطن واستحقاقه “صفر”يعني أنه ينطبق عليه شروط الأهلية، والتي تشمل الجنسية للمستفيد الرئيسي ومعيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، إلا أنه في الوقت نفسه لا تنطبق عليه شروط الاستحقاق، وهي تجاوز الحد المانع للدعم.

حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم للمؤهل بدفعة سبتمبر ورصيد استحقاقه صفر

جديد المحليات
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