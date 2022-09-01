اليوم.. بدء المرحلة الثانية لتسوير الأراضي الفضاء بالرياض

تبدأ اليوم (الخميس) الأول من سبتمبر؛ المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لتسوير الأراضي الفضاء بنطاق الرياض، والتي تمتد لـ 3 أشهر.
وقالت أمانة منطقة الرياض إن المرحلة الثانية من المبادرة، تشمل طريق الملك سلمان من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق المطار، وطريق الملك فهد من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع الدائري الجنوبي.
وأضافت أن المبادرة تشمل طريق الملك خالد من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع طريق الأمير طلال بن عبدالعزيز، وطريق الدائري الشمالي من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع الدائري الشرقي، وطريق الدمام من تقاطع طريق الجنادرية حتى تقاطع الدائري الشرقي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت في الأول من يوليو الماضي، وهي تهدف لتحسين المشهد الحضري، وحماية الأراضي من التعديات، ومنع التخلص العشوائي من مخلفات البناء في تلك الأراضي.