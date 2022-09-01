شاهِد .. وصول “رونالدينيو” و”كاكا” و”كارلوس” إلى الرياض للمشاركة في مباراة عودة النجوم

وصل الرياض فجر اليوم (الخميس)، عدد من نجوم كرة القدم البرازيليين، الذين حظوا بشهرة عالمية في الملاعب.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وصول نجم برشلونة السابق، رونالدينيو، ونجم ميلان السابق ريكاردو كاكا، والنجم المعتزل روبيرتو كارلوس، وذلك للمشاركة في مباراة عودة النجوم، التي تعد إحدى فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض.
يذكر أن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض انطلقت في 23 أغسطس الماضي وستستمر حتى 5 سبتمبر الحالي، بجانب بوليفارد رياض سيتي. وفق “أخبار 24”.
الساحر رونالدينهو وصل الرياض 😍
جاي يشارك أطفالنا مباراة أول مرة تصير في المملكة 🇸🇦
مباراة #عودة_النجوم 🔥 pic.twitter.com/pGKw5AsGgG
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 1, 2022
النجم الكبير روبيرتو كارلوس جاي يشارك في مباراة #عودة_النجوم 🔥😍
واحدة من فعاليات مهرجان #العودة_إلى_الرياض ❤️ pic.twitter.com/l5bF9T3kiI
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 1, 2022
لأول مرة في المملكة مباراة #عودة_النجوم 🇸🇦❤️
بحضور اللاعب العالمي و الأنيق كاكا 😍🔥 pic.twitter.com/0lG1ScRX5R
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 1, 2022