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رياضة > شاهِد .. وصول “رونالدينيو” و”كاكا” و”كارلوس” إلى الرياض للمشاركة في مباراة عودة النجوم
01/09/2022   5:08 م

شاهِد .. وصول “رونالدينيو” و”كاكا” و”كارلوس” إلى الرياض للمشاركة في مباراة عودة النجوم

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وصل الرياض فجر اليوم (الخميس)، عدد من نجوم كرة القدم البرازيليين، الذين حظوا بشهرة عالمية في الملاعب.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وصول نجم برشلونة السابق، رونالدينيو، ونجم ميلان السابق ريكاردو كاكا، والنجم المعتزل روبيرتو كارلوس، وذلك للمشاركة في مباراة عودة النجوم، التي تعد إحدى فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض.

يذكر أن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض انطلقت في 23 أغسطس الماضي وستستمر حتى 5 سبتمبر الحالي، بجانب بوليفارد رياض سيتي. وفق “أخبار 24”.

شاهِد .. وصول “رونالدينيو” و”كاكا” و”كارلوس” إلى الرياض للمشاركة في مباراة عودة النجوم

رياضة
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