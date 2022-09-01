خلال 10 أيام.. “سكني” يسلم أكثر من 2.4 ألف وحدة سكنية للأسر المستفيدة

كشف برنامج “سكني” عن تسليم أكثر من 2.4 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال الأيام الـ 10 الماضية.
وأوضح أن مرحلة التسليم في المشاريع مستمرة في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن ما تحقق يأتي نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات لتوفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات الأسر السعودية بأسعار تنافسية مدعومة.
وبين البرنامج أن التسليم جاء في عدد من المشاريع؛ إذ تم تسليم 594 وحدة سكنية في مشروع واحة الخميس، و450 وحدة في إطلالة البحر، و530 وحدة في مشروع لؤلؤة الديار، و112 في مشروع عمائر الجوهرة، إضافة إلى تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع مد السكني الذي تحتضنه مدينة الدمام والبالغ عددها 728 وحدة.
وأكد “سكني” أن هناك مشاريع تم تسليم جميع وحداتها السكنية بالكامل للأسر المستفيدة، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال تنفيذ الوحدات والمشاريع المتبقية؛ تمهيداً لتسليمها للمستفيدين بعد إيصال الخدمات واكتمال البنية التحتية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج سكني أعلن عن استهداف تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن تسليم الوحدات في المشاريع السكنية التي يجري تنفيذها تحت إشراف برنامج “وافي” مستمر بشكل يومي في مختلف المناطق.