“السعودية لإعادة التمويل” تُوقع اتفاقية مع “الإنماء” للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الإنماء للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء الدكتور عبدالملك الحقيل.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود الشركة لدعم السوق العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في شراء محافظ التمويل العقاري؛ وتوفير السيولة اللازمة لضمان الاستقرار المالي في السوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فابريس سوسيني، أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال مدها بحلول إدارة السيولة وإدارة المخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة، ما يصب في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% في 2030.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبدالله الخليفة، أن الشراكة تستهدف توفير حلول تمويل عقاري سكني، من خلال حلول مالية لتوفير السيولة المالية اللازمة للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري. وفق “أخبار 24”.
وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، حصلت على تصنيف (A2) من وكالة موديز، مشيدة بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري بالمملكة، كما حصلت الشركة على تصنيف (A) من وكالة “فيتش” للمدى الطويل.