“الأرصاد” تحدد موعد صدور اشتراطات منح التراخيص .. و12 شهراً مهلة لتصحيح الأوضاع

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه يعمل على إعداد الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص والتفتيش للفئات المحددة، على أن يتم الإعلان عنها واعتمادها في مدة لا تزيد على 6 أشهر؛ تمهيداً للبدء في استقبال طلبات التراخيص من الفئات المحددة في النظام.
وشدد المركز على ضرورة الالتزام بما ورد في النظام ولوائحه التنفيذية، والاستفادة من مرحلة فرصة التصحيح المحددة في قرار اعتماد اللائحة التي نصت على أن يُعطى الأشخاص والنشاطات ذات العلاقة مهلة 12شهراً من تاريخ صدور اللائحة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام واشتراطات اللائحة التنفيذية تجنباً لتطبيق العقوبات بحقهم. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن اللائحة التنفيذية لنظامه التي تتعلق بالمقابل المالي لخدماته والتراخيص التي يصدرها والتفتيش، وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات، أصبحت نافذة من تاريخ صدورها بالقرار الوزاري في 21 / 1 /1444 هـ.