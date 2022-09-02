“الصحة” تعلن فتح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين

أعلنت وزارة الصحة عن فتح التقديم على برنامج تدريب الممارسين الصحيين، والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين بالمراكز التدريبية التابعة للوزارة للبرامج المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تدريب الممارسين الصحيين وفقاً للشروط المحددة، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون ملتحقاً بوظيفة في قطاع حكومي أو خــاص، مع التزامه بالعمل وفقاً لبنود عقد التدريب.
وأشارت إلى ضرورة أن يكون المتقدم للبرنامج من الأطباء المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن الشروط المطلوب توفرها تتضمن وجود شهادة التخرج، وشهادة إنهاء فترة الامتياز، وإشعار القبول الصادر من الجهة التعليمية أو التدريبية، والهوية الوطنية، وشهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم.
وكشفت بأن التقديم للبرنامج سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى 30 سبتمبر 2022، من خلال الرابط.