“هيئة الاتصالات” تنظم منتدى التقنية الرقمية بهدف تمكين المنتج التقني المحلي

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تنظيم “منتدى التقنية الرقمية” في نسخته الثانية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين؛ وذلك بمدينة الرياض خلال الفترة 23 – 24 من أكتوبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيكون بعنوان: “تمكين المنتجات التقنية المحلية”؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على المنتج التقني المحلي وتمكينه، فيما سيركز على محوري “تمكين المنتجات التقنية المحلية”، و”تقنية سلسلة الكتل.
وأضافت أن الجلسات الحوارية ستناقش التوجهات الاستراتيجية لدعم وتنمية المنتجات التقنية المحلية، وبرامج تمكينها، إلى جانب استعراض حالات استخدام تقنية سلسلة الكتل وفرص تبنيها، وأبرز مستجداتها وتطوراتها. وفق “أخبار 24”.
كما أعلنت الهيئة عن منافسات جائزة الابتكار التعاوني التي ستقدّم في المنتدى لأفضل 4 منتجات تقنية مبتكرة بالتعاون بين مزوّد الخدمة والمستخدم النهائي؛ وذلك بهدف تمكين المنتجات التقنية المحلية، ودعمها المنافسات العالمية، إضافة إلى تشجيع التعاون الابتكاري بين مزودي الخدمات والمستخدمين النهائيين.