بالتأشيرة الإلكترونية.. نائبة وزير السياحة ترحب بالمقيمين بدول الخليج لزيارة المملكة

رحبت نائبة وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود اليوم الخميس بالمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للقدوم للمملكة بالتأشيرة السياحية الإلكترونية.
وقالت الأميرة هيفاء: الآن يمكنكم الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية والاستمتاع بوجهاتنا وثقافتنا الأصيلة، داعية إياهم لاستخراجها برسوم 300 ريال بالإضافة إلى قيمة التأمين الطبي.
وستكون التأشيرة صالحة للعمرة والسياحة، وتستخدم مرة أو أكثر، ويمكن الحصول عليها بزيارة صفحة التأشيرة، وتعبئة البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم، وتسلمها عبر البريد الإلكتروني للمستفيد. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة السياحة أعلنت اليوم عن تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة.