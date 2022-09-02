تطوير مسجدين ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

أعاد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، في مرحلته الثانية، بناء وترميم مساجد جدة التاريخية؛ حيث شملت تأهيل وتطوير مسجدي “أبو عنبه، والخضر” بجدة التاريخية.
ويقع مسجد “أبو عنبه” في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية، والذي يزيد عمر بنائه عن 900 عام، بمساحة تُقدّر بنحو 340 م2 ويتسع لـ360 مصلياً، والذي أُعيد تأهيله لتصبح مساحته الإجمالية 335.3 م2 على أن يتسع لـ357 مصلياً.
كما استهدف المشروع إعادة ترميم وتأهيل مسجد “الخضر” الواقع بحي البلد، ويعود بناؤه إلى 700 عام، بمساحة تُقدّر بــ357.5 م2، ويتسع لـ372 مصلياً، بحيث يُعاد تأهيله لتصبح مساحته أكثر من 355 م2 ويتسع لـ355 مصلياً. وفق “أخبار 24”.
وتأتي المرحلة الثانية ضمن الدعم المقدم لإعادة ترميم وتأهيل 130 مسجداً بجميع مناطق المملكة، حيث يتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية حالياً بتطوير 30 مسجداً تاريخياً موزعة على مناطق المملكة الـ13.