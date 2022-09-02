هيئة الأزياء تتعاون مع “كاوست” لتسخير التقنية في تطوير قطاع الأزياء بالمملكة

وقعت هيئة الأزياء مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)؛ للتعاون في تسخير التقنية والأبحاث العلمية لتطوير قطاع الأزياء بالمملكة، وتمكين طلاب الجامعات والمواهب المحلية في علم النسيج وقطاع الأزياء.
وتضمنت المذكرة التعاون المشترك، في بحث تطوير برامج ريادة الأعمال، وتوطين المهارات ذات العلاقة، ومبادرات البحث والابتكار في مجال المواد والأزياء وعلم النسيج، وإمكانية إنشاء مركز أبحاث ضمن مركز الأبحاث والتكنولوجيا بالجامعة، على أن تقوم الهيئة بتوظيف واستقطاب شركات وخبرات محلية وعالمية للعمل في المركز.
كما نصت المذكرة على إمكانية قيام هيئة الأزياء بتوفير الموارد والدعم اللوجستي لدعم التقنيات الناشئة لذوي العلاقة من المنشآت الصغيرة، والشركات المحلية والعالمية التي تقدم تقنيات الاستدامة، والأنسجة الذكية، والملبوسات التقنية، إضافة إلى التعاون على تقديم التدريب، وفرص التوظيف للشباب السعودي في قطاع الأزياء. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الهيئة أن المذكرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها مع المؤسسات التعليمية في المملكة؛ بهدف تطوير المواهب السعودية في مجال الأزياء، وإكسابهم خبرات عالمية من خلال التدريب والتعليم في أفضل المنشآت التعليمية المتخصصة في المجال.