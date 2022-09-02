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رياضة > بالفيديو والصور.. الشباب يفوز على أبها برباعية ويتصدر ترتيب دوري روشن
02/09/2022   8:07 ص

بالفيديو والصور.. الشباب يفوز على أبها برباعية ويتصدر ترتيب دوري روشن

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حقق نادي الشباب فوزًا ثمينًا على حساب أبها بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وسجل كريستيان جوانكا الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب سانتي مينا، مستغلا خطأ من حارس أبها، ليترجم الكرة في الشباك

وتمكن اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور من تسجيل الهدف الثالث لفريق الشباب في الدقيقة 44، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني أرسل حسين القحطاني كرة عرضية لصالح الشباب على رأس آرون سالم بوبندزا تصدى لها حارس المرمى بنجاح. وفق “أخبار 24”.

وحاول الشباب تسجيل الهدف الرابع بعد تصويبة من غجيغوش كريتشوفياك من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

ونجح هتان باهبري في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة “90” مستغلًا تمريرة غجيغوش كريتشوفياك.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب متساويًا مع الهلال ولكنه متفوق بفارق الأهداف.

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب

بالفيديو والصور.. الشباب يفوز على أبها برباعية ويتصدر ترتيب دوري روشن

رياضة
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