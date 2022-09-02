الفتح يتدرب بعد الفوز على الباطن.. ودونيس يشيد باللاعبين

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته على ملعب النادي الرديف بعد الفوز الكبير على الباطن أمس بخماسية نظيفة في ثاني مباريات الفريق بدوري روشن السعودي.
وقبل انطلاقة المران اجتمع المدير الفني اليوناني دونيس مع اللاعبين واشاد بالمستوى المميز الذي قدموه وتوجوه بفوز مستحق وكبير، مطالباً المواصلة بذات الروح والعزيمة.
بعدها انطلق المران حيث قسم دونيس اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الأساسيين أمام الباطن وأدت هذه المجموعة تدريبات استرجاعية.
فيما أدت المجموعة الثانية والتي ضمت بقية اللاعبين تدريبات متكاملة تنوعت بين لياقية وتكتيكية قبل ان تختم المران بمناورة اوقفها دونيس أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين. وفق “أخبار 24”.