نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الفتح يتدرب بعد الفوز على الباطن.. ودونيس يشيد باللاعبين
02/09/2022   8:06 ص

الفتح يتدرب بعد الفوز على الباطن.. ودونيس يشيد باللاعبين

+ = -
703

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته على ملعب النادي الرديف بعد الفوز الكبير على الباطن أمس بخماسية نظيفة في ثاني مباريات الفريق بدوري روشن السعودي.

وقبل انطلاقة المران اجتمع المدير الفني اليوناني دونيس مع اللاعبين واشاد بالمستوى المميز الذي قدموه وتوجوه بفوز مستحق وكبير، مطالباً المواصلة بذات الروح والعزيمة.
بعدها انطلق المران حيث قسم دونيس اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الأساسيين أمام الباطن وأدت هذه المجموعة تدريبات استرجاعية.

فيما أدت المجموعة الثانية والتي ضمت بقية اللاعبين تدريبات متكاملة تنوعت بين لياقية وتكتيكية قبل ان تختم المران بمناورة اوقفها دونيس أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين. وفق “أخبار 24”.

الفتح يتدرب بعد الفوز على الباطن.. ودونيس يشيد باللاعبين

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885225620.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.