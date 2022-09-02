“حساب المواطن” يوضح كيفية تصرف المُستفيد إذا كان الطلب مُكتمل مع مرفقات مرفوضة

أوضح برنامج “حساب المواطن”، كيفية تصرف المُستفيد إذا كان الطلب مُكتمل لكن بعض المرفقات مرفوضة، ومدى تأثير ذلك على صرف الدعم.
وبيّن البرنامج، أنه في حال كانت حالة الطلب مُكتمل مع مرفقات مرفوضة يتطلب الأمر من أجل ضمان الحصول على الدعم الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات)، ثم حذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى.
ولفت إلى أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم ذلك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لدى المُستفيد، مشيراً إلى أن نوع وحالة السكن لا يؤثران في دعم حساب المواطن.وفق “أخبار 24”.