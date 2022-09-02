تقرير لـ”أوبك+” يتوقع عجزاً في سوق النفط العالمية خلال 2023

توقع تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة “أوبك+”، تسجيل عجز في السوق البترولية العالمية في عام 2023، بواقع 300 ألف برميل يومياً في سيناريو الحالة الأساسية.
وأيدت اللجنة في تقريرها موقف المملكة الذي عبر عنه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في لقائه مع وكالة بلومبيرغ حول أوضاع السوق البترولية العالمية.
وخفضت اللجنة توقعاتها للفائض إلى 400 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي؛ وذلك بعد تعديل توقعاتها السابقة نزولاً من نحو 900 ألف برميل يومياً بعد أخذ افتراضات الإنتاج الجديدة في الاعتبار، في حين أظهرت الوثيقة أيضاً أنها تتوقع تفاقم العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميّاً في الربع الرابع من 2023.
وأخذ تقييم اللجنة في الاعتبار عدم قدرة معظم أعضاء المجموعة على إنتاج حصتها كاملة خلال العامين 2022 و2023.
وقال مصدر في أوبك: إنه لا يتوقع أن تنتج أي من الدول الأعضاء مستويات أعلى مما كانت عليه في يوليو باستثناء السعودية، والإمارات، والكويت. وفق “أخبار 24”.
وأشارت اللجنة الفنية في تقريرها إلى وجود عجز في المخزونات التجارية، عن متوسط السنوات الخمس السابقة من 2015، وحتى 2019، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لما تبقى من هذا العام وعام 2023.