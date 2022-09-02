أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، روبرت ويلت، تطلع الشركة لزيادة الأرباح بحلول عام 2040 إلى 10 أضعاف.

وقال ويلت، إنهم يعملون على اكتشاف إمكانيات المملكة والبحث عن الموارد المتعلقة بالتعدين والمعادن؛ لتحقيق الحياد الكربوني الصفري في العالم.

وأضاف أن هدفهم الطموح جداً هو الوصول الى حياد كربوني صفري بحلول 2050، كما أن الأمر يتطلب منهم وضع خطة واقعية في المستقبل وتبني نموذج عمل مُستدام.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن لديهم العديد من الركائز الاستراتيجية لتحقيق ما خططوا له، وأبرزها قيادة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مبيناً أن المملكة تسير بخطى سريعة نحو التغيير وتسعى للعب دور قيادي في العالم.