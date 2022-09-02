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جديد المحليات > “الخطوط السعودية” تحتفي بمرور 55 عاماً على تشغيل رحلاتها إلى لندن وجنيف وفرانكفورت
02/09/2022   4:56 م

“الخطوط السعودية” تحتفي بمرور 55 عاماً على تشغيل رحلاتها إلى لندن وجنيف وفرانكفورت

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احتفت شركة الخطوط الجوية السعودية بمرور 55 عاماً على انطلاق رحلاتها بين المملكة وكل من جنيف، فرانكفورت، ولندن.

وشهد الاحتفال تخصيص رحلة خاصة بكل واجهة من هذه الوجهات الثلاث تم فيها الترحيب بركاب الرحلة وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية عليهم، وتوفير خدمة “BISTRO” العالمية التي أتاحت للركاب الاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة في تناول الطعام على كافة الدرجات.

ووفرت الشركة خدمة الطاهي الجوي على درجة الأعمال التي تتضمن إعداد أطباق حسب رغبة الضيوف وتقديمها بشكل يتناسب مع تطلعاتهم. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “الخطوط السعودية” أطلقت منذ بداية العام الجاري أكثر من 3,5 ألف رحلة بين المملكة وكل من جنيف وفرانكفورت ولندن، فيما بلغ إجمالي المسافة المقطوعة أكثر من 16,2 مليون ميل.

"الخطوط السعودية" تحتفي بمرور 55 عاماً على تشغيل رحلاتها إلى لندن وجنيف وفرانكفورت

"الخطوط السعودية" تحتفي بمرور 55 عاماً على تشغيل رحلاتها إلى لندن وجنيف وفرانكفورت

"الخطوط السعودية" تحتفي بمرور 55 عاماً على تشغيل رحلاتها إلى لندن وجنيف وفرانكفورت

“الخطوط السعودية” تحتفي بمرور 55 عاماً على تشغيل رحلاتها إلى لندن وجنيف وفرانكفورت

جديد المحليات
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