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جديد المحليات > “الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جسر الملك فهد
02/09/2022   4:56 م

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جسر الملك فهد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك جسر الملك فهد يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر الحالي.

واشترطت لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

كما تضمنت الشروط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، مضيفة أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد و10 أيام للسيارات برسم الصادر.

وأضافت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، منوهة بأنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، وأن المشاركة تقتصر في مزاد “سيارات التشليح” على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

"الجمارك" تعلن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جسر الملك فهد

وفق “أخبار 24”.

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جسر الملك فهد

جديد المحليات
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