“الغذاء والدواء” تحذر من مخاطر مكمل “الميلاتونين” .. وهذه الأدوية لا تكون معه

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الاستخدام المفرط لمكمل الميلاتونين الذي يستخدم في المساهمة في تقليل الوقت المستغرق في الخلود للنوم، والتخفيف من الإحساس بأعراض إرهاق بعد السفر بسبب اختلاف التوقيت.
وأضافت أن الاستخدام المفرط لهذا المكمل يؤدي إلى معاناة الفرد من الصداع والغثيان والدوخة، مؤكدة أن هناك تعارضًا بين الميلاتونين وبعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم، وأدوية السكري، وأدوية منع الحمل، لذا يُنصح باستخدامه تحت إشراف طبي.
ولفتت إلى أن إفراز الميلاتونين في الجسم يساهم في انتظام دورة النوم، وينخفض إنتاج الهرمون مع تقدم العمر، كما يقل إفرازه عند وجود ضوء، ويزيد إفرازه في الظلام.
وفق “أخبار 24”.