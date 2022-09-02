أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاضاً طفيفاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 81 حالة إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 7 حالات عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 813616 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى استقرار معدل حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة عند 9299 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى انخفاض طفيف في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث غادرت 3 حالات العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، لينخفض إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 48 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 69 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800749 حالة.