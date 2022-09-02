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جديد المحليات > منها تصرف محظور.. تعديلات في إجراءات دخول الزائرين إلى هونج كونج وماكاو
02/09/2022   4:55 م

منها تصرف محظور.. تعديلات في إجراءات دخول الزائرين إلى هونج كونج وماكاو

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نبهت القنصلية العامة للمملكة في هونج كونج وماكاو، المواطنين الراغبين في زيارة منطقة هونج كونج بأن الحكومة الإدارية في المنطقة أصدرت بعض التعديلات حول دخول الزائرين إلى أراضيها.

وأضافت أن التعديلات التي صدرت بهذا الشأن نصت على قصر فترة الحجر الصحي للزائر على 3 أيام تليها فترة مراقبة ذاتية لمدة 6 أيام، كما يتعين على الزائر إجراء فحص كوفيد-19 ذاتي بشكل يومي خلال تلك الفترة.

ولفتت إلى أنه يمكن للزائر خلال فترة المراقبة الذاتية القيام ببعض الأنشطة مثل التنقل والدخول إلى الأسواق، فيما يحظر عليه المشاركة في أنشطة جماعية، مثل الدخول إلى المطاعم. وفق “أخبار 24”.

منها تصرف محظور.. تعديلات في إجراءات دخول الزائرين إلى هونج كونج وماكاو

جديد المحليات
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