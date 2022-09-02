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جديد المحليات > أمام رجال أعمال إيطاليين.. خالد الفالح يستعرض مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة
02/09/2022   4:55 م

أمام رجال أعمال إيطاليين.. خالد الفالح يستعرض مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة

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استعرضت وزارة الاستثمار، مقومات البيئة الاستثمارية الرائدة في المملكة، والمؤشرات والمستهدفات الاقتصادية، ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والخدمات المقدمة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في اجتماع على هامش منتدى “أمبروزيتي” في إيطاليا شارك فيه مجموعة من المستثمرين وقادة الأعمال الإيطاليين، بحضور سفير المملكة بجمهورية إيطاليا الأمير فيصل بن سطام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون الاستثماري بين المملكة وإيطاليا والفرص الواعدة، واستعراض ركائز استراتيجية الاستثمار، والعديد من المؤشرات والمستهدفات الاقتصادية.

خالد الفالحخالد الفالحخالد الفالحخالد الفالح

وفق “أخبار 24”.

أمام رجال أعمال إيطاليين.. خالد الفالح يستعرض مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة

جديد المحليات
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