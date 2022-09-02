التين الأسود.. 9 فوائد ستذهلك

يعد التين الأسود من أشهر الفواكه التي تلقى رواجًا، بنوعيه الطازج والمجفف، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز فوائد التين الأسود الصحية، حسب آراء خبراء الصحة، والأطباء.
1- تعزيز صحة القلب
يحتوي التين على مضادات قوية للأكسدة مثل مادة الفينول، وهي تعزز صحة القلب، كما يلعب التين دورًا في تحسين مستويات الكوليسترول بشكل عام، ما يخفض معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
2- السيطرة على ضغط الدم
يحتوي التين الأسود على معدن البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم، وهو ما يعمل على ارتخاء الأوعية الدموية وعلى خفض الضغط.
3- ملين ومحارب للإمساك
يحتوي التين على نسب عالية من الألياف الغذائية، ما يساعد على تليين الفضلات وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك أو معالجته، إضافة إلى الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي.
4- مصدر للفيتامينات والمعادن
يعتبر التين مصدرًا مهمًا لمجموعة من المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، وأشهرها الكالسيوم، والحديد، والمنغنيز، والبوتاسيوم.
5-مقاومة مرض الزهايمر
تعد إحدى فوائد التين المحتملة أنه قد يساعد على مقاومة بعض الأمراض العصبية التنكسية، إذ يحتوي التين على مواد قد تساعد على مقاومة الالتهابات التي قد تظهر مع التقدم في العمر.وفق “أخبار 24”.
6. تحسين صحة الشعر والبشرة
قد يكون لثمار التين ولبعض المركبات المستخرجة من أجزاء شجرة التين المختلفة العديد من الفوائد المحتملة للشعر والبشرة، منها علاج الثآليل الجلدية، والحفاظ على صحة الشعر، ومقاومة العديد من الأمراض الجلدية، مثل: الصدفية، والأكزيما.
7. تقوية العظام
يعمل التين الأسود على تقوية العظام، لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم، ما يخفض من فرص إصابة العظام ببعض الأمراض، مثل هشاشة العظام، كما يؤدي إلى تحفيز نمو الأنسجة العظمية الصحية عند الإصابة بأي كسور أو إصابات في العظام.
8- تنظيم مستويات سكر الدم
من فوائد التين الأسود والتين عمومًا أنه قد يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم، ومن الممكن تحصيل هذه الفائدة المحتملة للتين بعدة طرق مختلفة، منها تناول الثمار، أو استخدام أوراق التين، إذ تحتوي هذه الأوراق على مواد قد تساعد على خفض جرعة الأنسولين التي قد يحتاجها المرضى الذين يتناولون أدوية الأنسولين.
9- تخفيف الأعراض المرافقة لأمراض الجهاز التنفسي
يعد تناول ثمار التين، من العوامل المساعدة على تخفيف حدة الأعراض التي قد ترافق بعض أمراض ومشكلات الجهاز التنفسي، مثل: التهاب الحلق، والكحة، وتراكم البلغم.