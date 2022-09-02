“سلمان للإغاثة” يدعم الشعب اليمني بمساعدات إيوائية وسلال غذائية وتدريب الكوادر الصحية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 53 طناً من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديريات تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 3 آلاف فرد؛ وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية في 15 محافظة.
كما قدم المركز مساعدات إيوائية للمتضررين في مخيم الحرجة بمديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف باليمن، تمثلت في توزيع 100 خيمة، و100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد.
ونظم المركز دورة تدريبية لمعالجة سوء التغذية الحاد والوخيم لـ50 كادراً صحياً في أقسام الطوارئ من 4 مستشفيات رئيسية بمحافظات: عدن، ولحج، والضالع، وحضرموت، كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 572 مستفيداً. وفق “أخبار 24”.