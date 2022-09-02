“جود للإسكان” تطلق حملة “مساكن أيتام” لتأمين المساكن لأسر الأيتام والأرامل في المدينة المنورة

تطلق منصة “جود الإسكان”، مساء اليوم الجمعة، حملتها “مساكن أيتام” بهدف توفير المساكن للأسر الأيتام والأرامل، من الأسر شديدة الحاجة بالتعاون مع جمعية تكافل لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة.
ودعت المنصة أهل الجود إلى اغتنام هذا اليوم بالتبرع أملاً في تبدل حال الأسر شديدة الحاجة للمسكن وصلاح أمورهم.
وتهدف “جود الإسكان” إلى جَذْب الإسهامات الخيرية من المجتمع، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها؛ وفق آلية شفّافة ومُحَوْكمة، تضمن إيصال الدعم الخيري إلى مستحقيه؛ مما يسهم في تعزيز روح التراحم بين عموم أفراد المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وتُعد حملة “مساكن أيتام” حلقة في سلسلة جهود تبذلها “جود الإسكان” لسد احتياجات الأسر السعودية الأشد حاجة الباحثة عن الأمان السكني يستفيد منها الآلاف من الأسر في كافة مدن ومحافظات المملكة؛ وذلك بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعنى بشؤون الأسر شديدة الحاجة.