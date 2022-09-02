نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بتوجيه من ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يزور قيادة منطقة المدينة المنورة
02/09/2022   11:16 م

بتوجيه من ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يزور قيادة منطقة المدينة المنورة

+ = -
911

زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، قيادة منطقة المدينة المنورة، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة؛ وذلك بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي الزيارة في إطار برنامج “معاً” الذي يهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بالوزارة، وجرى خلالها استماع البياري لإيجاز عن قيادة منطقة المدينة المنورة، فيما قدّم إيجازاً عن برنامج تطوير وزارة الدفاع، وإيضاح منجزاته، وسير تقدمه، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المبادرات المرتبطة به.

وقام بجولة تفقدية على مرافق مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة في المدينة المنورة، حيث اطلع على التجهيزات الخاصة بالمستشفى، ودشن عددًا من الخدمات الإلكترونية فيه، كما التقى بمنسوبي المستشفى، وأطلعهم على خطط الوزارة الطموحة في مجال الخدمات الصحية واستمع إلى ملاحظاتهم.

مساعد وزير الدفاع

مساعد وزير الدفاعمساعد وزير الدفاع

مساعد وزير الدفاع

وفق “أخبار 24”.

بتوجيه من ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يزور قيادة منطقة المدينة المنورة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885225726.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.