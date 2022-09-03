تُساهم بتقليل الحـوادث.. “المرور” ينصح بـ 9 إرشادات للقيادة الآمنة على الطرق

قدمت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات لقائدي المركبات من أجل ضمان القيادة الآمنة على الطريق وتعزيز السلامة المرورية وتقليل نسبة الحـوادث.
وبيّنت الإدارة، أن إرشادات وأدوات القيادة الآمنة تتضمن القيادة في حدود السرعات المسموحة، وتخصيص وقت كافٍ للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق، وترك مسافة آمنة، والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، بالإضافة إلى استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات.
وأشارت إلى أنها تشمل كذلك إعطاء حقوق الأفضلية في الطريق، والقيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية، واستخدام حزام الأمان بشكل دائم، إلى جانب استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.
وفق “أخبار 24”.