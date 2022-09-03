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جديد المحليات > “إف بي آي” يعثر على 11 ألف وثيقة وصورة حكومية في منزل “ترامب”
03/09/2022   7:03 ص

“إف بي آي” يعثر على 11 ألف وثيقة وصورة حكومية في منزل “ترامب”

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عثر مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي”، على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية عند تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، بالإضافة إلى ملفات أخرى سرية.

وكشفت سجلات المحكمة المعلنة أمس (الجمعة)، أن الوثائق التي تحمل تصنيفاً سرياً كانت تختلط أحياناً مع عناصر أخرى مثل الكتب والمجلات وقصاصات الصحف.

وكان من بين أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، صُنفت 18 على أنها “سرية للغاية” و54 بأنها “سرية” و31 بأنها “خاصة”، كما كان هناك 90 ملفاً فارغاً منها 48 عليها علامة “سرية”.وفق “أخبار 24”.

وسمحت القاضية أيلين كانون لمسؤولي المخابرات الأمريكية بمواصلة مراجعة الوثائق في إطار تقييمهم لأضرار الأمن القومي، حتى لو عُين مشرف قضائي خاص.

“إف بي آي” يعثر على 11 ألف وثيقة وصورة حكومية في منزل “ترامب”

جديد المحليات
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