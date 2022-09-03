نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تدشين برنامج “إسهام” لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين من تحقيق أهداف الرؤية
03/09/2022   7:03 ص

تدشين برنامج “إسهام” لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين من تحقيق أهداف الرؤية

+ = -
755

دشنت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود برنامج “إسهام” لوكالة الرئاسة لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية، والذي يُعنى بتمكن المرأة في الحرمين من الإسهام في تحقيق أهداف الرؤية.

وأوضحت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام المعطاني، أن المرأة في الحرمين منحت سبل التمكين بقوة لما تمتلك من قدرات واستعدادات حققت من خلالها نجاحاً وريادة وإبداعاً في منظومة العمل النسائي.

وأشارت إلى أن برنامج إسهام يحتوي على 3 محاور رئيسية يندرج منها عدد من البرامج المثرية لمنسوبات رئاسة شؤون الحرمين. وفق “أخبار 24”.

تدشين برنامج “إسهام” لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين من تحقيق أهداف الرؤية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885225763.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.