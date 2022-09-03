تدشين برنامج “إسهام” لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين من تحقيق أهداف الرؤية

دشنت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود برنامج “إسهام” لوكالة الرئاسة لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية، والذي يُعنى بتمكن المرأة في الحرمين من الإسهام في تحقيق أهداف الرؤية.
وأوضحت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام المعطاني، أن المرأة في الحرمين منحت سبل التمكين بقوة لما تمتلك من قدرات واستعدادات حققت من خلالها نجاحاً وريادة وإبداعاً في منظومة العمل النسائي.
وأشارت إلى أن برنامج إسهام يحتوي على 3 محاور رئيسية يندرج منها عدد من البرامج المثرية لمنسوبات رئاسة شؤون الحرمين. وفق “أخبار 24”.