الوهم بالثراء السريع.. “التواصل الحكومي” يُحذر من أعمال الاحتيال عبر شبكات التواصل

حذر مركز التواصل الحكومي، من أعمال الاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المزيفة، والتي تستدرج ضحاياها بزعم الثراء السريع.
وأوضح المركز، أن المُحتالين أشخاص ينتحلون صفات وهويات غير صحيحة لأسماء معروفة أو شركات وجهات موثوقة، بغرض النصب والاحتيال من خلال رسائل مجهولة المصدر.
ولفت إلى أنهم يقدمون عروضاً وهمية للتوظف والقبول، وتحديث بطاقات الائتمان، وربح جوائز نقدية وعينية، ورسائل إلكترونية بشعارات مزيفة للجهات الموثوقة.
وبيّن أن المحتالين يطلبون الرقم السري للبطاقة البنكية وكلمات المرور، ورمز التفعيل المرسل للجوال، على الرغم من أن هذه البيانات لن يطلبها موظف المصرف، كما أن تسليم بيانات الحساب البنكي يعرّض صاحبه للمسؤولية القانونية.وفق “أخبار 24”.
ودعا إلى تحديث نظام التشغيل بالأجهزة الخاصة، وعدم فتح المرفقات والروابط غير الموثوق بها، ومراقبة كشف الحساب المصرفي، واستخدام كلمات مرور قوية وتحديثها باستمرار، وعدم إعطاء معلومات شخصية ما لم تكن آمنة، مع التأكد من صحة عنوان url لمواقع الويب، وتجنب التعامل مع المواقع المشبوهة.
ونوه إلى عدم حذف رسائل الاحتيال للإبلاغ عنها عبر مراكز الشرطة وتطبيق كلنا آمن على الرقمين 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 لبقية مناطق المملكة.