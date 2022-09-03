طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بينها مكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.