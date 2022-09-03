بالشراكة مع المملكة.. “ناسا” تستعد اليوم لمحاولة ثانية لإطلاق صاروخ “أرتميس” إلى القمر

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لإطلاق صاروخها العملاق “أرتميس” نحو القمر مساء اليوم (السبت) انطلاقاً من مركز كنيدي الفضائي بولاية فلوريدا، وذلك في محاولة ثانية بعد تأجيل عملية الإطلاق التي كانت مقررة (الإثنين) الماضي بسبب مشكلات فنية.
وينتظر أن يتم إطلاق الرحلة التي تأتي بشراكة بين المملكة و”ناسا” في الساعة (18:17 بتوقيت جرينتش)، من المقرر أن تستغرق الرحلة 42 يومًا و3 ساعات و20 دقيقة، وستكون هذه الرحلة هي الأولى لبرنامج “أرتميس “الذي سيتضمن العديد من الرحلات إلى القمر والمريخ.
ويحمل الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى من 32 طابقا؛ كبسولة “أوريون” غير المأهولة لإطلاقها في مدار حول القمر، وذلك بهدف التحقق من أن الكبسولة آمنة لنقل رواد الفضاء الذين سيكون من بينهم أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة يمشيان على سطح القمر.
وذكر مسؤولون في مركز الفضاء في تصريحات أمس الجمعة إن الاختبارات أشارت إلى أن الفنيين قاموا بإصلاح خط وقود كان به تسريب وساهم في إلغاء عملية الإطلاق الاثنين الماضي، كما تم أيضا حل معالجة عطل في محرك جهاز استشعار درجة حرارة وبعض التشققات في المادة الرغوية العازلة. وفق “أخبار 24”.
وقال فريق الفضاء الأمريكي، إن أحدث التنبؤات الجوية تشير إلى وجود فرصة بنسبة 70% تسمح بتنفيذ عملية الإطلاق التي ستستغرق ساعتين اليوم السبت.