مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وارتفاع الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة حول فيروس “كورونا” اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة ونسب التعافي من “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل ارتفاع في الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 66 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 8 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 813682 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة حيث تم تسجيل خروج 4 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 44 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 68 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800817 حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9302 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.