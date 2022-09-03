بالفيديو : طالب سعودي بعمر 10 سنوات يحصد المركز الثاني عالميًا في بطولة الحساب الذهني

أكد الطالب تركي باجنيد، الحاصل على المركز الثاني عالميًا في بطولة الحساب الذهني، التي عُقدت بالقاهرة، أنه تمكّن من حل 160 مسألة في 10 دقائق.
وقال، وفقًا لـ” السعودية”: شعرت بسعادة لأنني أدخلت الفرح على العالم ووطني وأهلي ورفعت رأس والدتي، معلنًا أنه سوف يشارك في المسابقة المقبلة في كوريا.
وأشار الطالب تركي، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، إلى أن أستاذه حسين العباسي الذي درّس له في الصفوف الأولى هو من جعله يعشق علم الرياضيات.
وعبرت والدة تركي عن شعورها بالفخر والسعادة للإنجاز الذي حققه ابنها تركي للوطن، ناصحة كل أم بأن تحاول تنمية مواهب أولادها.
#من_السعودية | مباشرة من المطار استقبال الطالب السعودي تركي باجنيد الحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم في الحساب الذهني. #قناة_السعودية pic.twitter.com/RGG9AOCrRk
— قناة السعودية (@saudiatv) September 3, 2022
فيديو | الطالب “تركي باجنيد” الحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة الحساب الذهني: شعوري جميل أنني أدخلت الفرح على وطني ووالدتي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/CWJEl4jRnS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2022
وفق “أخبار 24”.